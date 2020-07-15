وزيرة الدفاع اللبنانية: الجيش يعبر عن وحدة لبنان وسيادته على كامل أرضه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يجب أن يكون عليه لبنان وصورته، مضيفة: "الجيش يعبر عن وجه لبنان ووحدته وسيادته على كامل أرضه".

وشددت وزيرة الدفاع اللبنانية – في تصريحات صحفية لها عقب لقاء عقدته مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان – على أن المطلوب من جميع اللبنانيين دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز الثقة بها لكي تستمر في أداء مهمتها بحماية حدود لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وتابعت: "منطقة الشرق الأوسط تمر بمخاض مؤلم، وتعيش حروبا وصراعات حول الماء والبحار والنفط والثروات، وتصارع الدول للإبقاء على وحدتها الوطنية، لبنان الذي عاش الصراعات يعلم أبناؤه أن الصراعات الدموية والكلمات التحريضية لا تترك إلا الخراب والأحقاد، ومفتي الجمهورية مرجعية تؤمن بالتعقل وتطالب به، وتؤمن أيضا بضرورة التمسك بالدستور وتطبيقه وهو مطلب اللبنانيين جميعا".

وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تعول على المرجعيات الدينية في البلاد، لتوسيع مساحة التلاقي بين اللبنانيين وعدم السماح بتحويل أي مواجهة سياسية إلى صراع ديني أو طائفي أو مذهبي.