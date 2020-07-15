شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودى يبحث الخطط الأمنية والوقائية المتعقلة بشعائر الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-، مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام 1441هـ.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بحث خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأعمال الحج وخططه الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتسهيل أدائهم لمناسك الحج.

وأكد على ما صدر من توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لمناسك حجهم بأمن وأمان، ووفق أعلى المعايير الصحية لمواجهة جائحة كورونا.