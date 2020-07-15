شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتصدر تويتر فى يوم ميلاده.. ومغردون: فخر الوطن وملهم الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم ميلاده الذي يصادف اليوم 15 يوليو، وفق الإمارات اليوم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه المناسبة، بشكل واسع، فأطلقوا وسم #محمد_بن_راشد، ووسم #فخر_الوطن، اللذين تصدّرا الترند على "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعايد من خلالهما المتابعون محمد بن راشد في يوم ميلاده.

وعبر المغردون، في هذه المناسبة، عن حبهم له، متمنين له طول العمر ودوام الصحة والعافية والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: "اليوم كان ولايزال في صدى الأيام فرحة.. ميلاد العز والوفاء والعطاء.. اليوم عيد ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. يوم للوطن الذى حباه الله بقائد من طراز فريد.. هو يوم عيد.. الرائعون حياة لمن حولهم".

وقالت أخرى: "إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ ".

كما عبّر مغردون عن امتنانهم لسموّه، لأنه لطالما كان أباً لهم، وأباً للوطن، ومصدراً لفخرهم، ما جعل منه قائداً ملهماً لشعبه وللعالم أجمع. فقال أحدهم: "في هذا اليوم أنعم الله لنا أباً لوطنه وقائداً حكيماً لشعبه وملهم الحضارة والعالم وأيقونة التطوير.. والدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم أطل في عمره واحفظه بحفظك وأدِم عليه الصحة والعافية".

وقال آخر: "كل عام وأنت فخر الوطن سيدي.. عسى تبطي سنينك".

ووصف مغردون الشيخ محمد بن راشد بالقائد المثالى، والاستثنائي، ما جعل منه الرقم واحد على جميع الأصعدة، فقالت إحدى المغردات: "كل عام وأنت النموذج الأمثل والأكمل لكل حاكمٍ وقائد، كل عام وأنت تحمل شعبك وبلدك في قلبك ونُصب عينك ولا ترضى إلا بالمركز الأول، كل عام وأنت هبة الله لهذا البلد الطيب.. حفظك الله وسدد خطاك".

وقالت أخرى: "كل عام وأنت فارس العرب ياسيدي.. كل عام وأنت بخير يا من لا يقبل إلا بالرقم واحد".

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من جهتهم، قال مغردون إن يوم ميلاده هو يوم ميلاد إمارة دبي، ويوم ميلاد الأمل للأجيال التي كان سموّه ملهماً لها، فقال أحدهم: "دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. اليوم ميلاد صانع الأمل، محمد بن راشد.. كل عام وأنت ملهم للأجيال".

وقالت أخرى: "اليوم ولادة ملهم الحضارة والإنسانية وأيقونة التطوير.. دمت فخراً لنا.. كل عام وأنت فارس العرب يا سيدي بوراشد".

فيما تحدث مغردون عن إنجازات سموّه، وكيف جعل من دبي جنة على الأرض، فقال أحدهم: "جعل من دبي واجهة حضارية عالمية، وأرسى روح التسامح والتنوع الإنساني المبهر في مدينته، اليوم ولادة ملهم الحضارة، والإنسانية، وأيقونة التطوير، دمت فخراً لنا".

وقال آخر: "اليوم ميلاد القائد اللي حوّل دبي إلى جنة على الأرض، عسى الله يعطيك طول العمر".

وكان بن راشد مصدر السعادة والتفاؤل للكثير من المغردين الذين عبروا عن ذلك بقولهم: "روح السعادة في الامارات ونشر التفاؤل في دبي.. كل عام وأنت بصحة ويخليك لنا يا فخر الشيوخ".

من جهتهم، كتب بعض المغردين أشعاراً لسموّه احتفالاً منهم في يوم ميلاده، فقال أحدهم: "لانّـــك أسطورة التاريخ.. وأمجــادك فـخــرٍ لشعـب الإمارات وقـيادتـها.. دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. لـو كانت فـ عِــز من لحظة ولادتها".

ومن جهة أخرى، احتفلت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبى للثقافة، بعيد ميلاد والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعيد ميلاده الواحد والسبعين، حيث أنه مواليد 15 يوليو عام 1949، مشيرة إلى أنه أغلى الناس لديها ومتمنية له عاما مليئًا بالصحة والسعادة.

ونشرت الشيخة لطيفة، صورة لوالدها الشيخ محمد بن راشد، فى طفولته عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بالتهنئة بعيد ميلاده، قائلة: "والدى وأغلى ناسى..كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة".