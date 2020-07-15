شكرا لقرائتكم خبر عن الراى الكويتية تؤكد احتجاز المدونة ريم الشمري بعد إساءتها إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الراى الكويتية ، أن نيابة الإعلام الكويتية أبقت على احتجاز الناطة الكويتية ريم الشمرى ، بتهمة إساءتها لإحدى الدول العربية، وذلك بعد سلسلة تغريدات ومقاطع فيديو حملت إساءة إلى مصر.

وكانت نيابة الإعلام الكويتية أمرت بضبط الناشطة وأخضعتها للتحقيقات، على خلفية مقاطع لها على وسائل التواصل الاجتماعى أساءت إلى إحدى الدول العربية الشقيقة، وفق ما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.

وبحسب مصدر أمني للصحيفة، فإن نيابة الإعلام تلقت بلاغا بشأن الناشطة، حيث قامت باستدعائها أمس وقامت بمناقشتها بما ذكرته في المقاطع المصورة لها، خاصة مقطع نشر منذ أكثر من شهر.

وقال المصدر: بعد تحقيقات امتدت لساعات صدر قرار باحتجازها حتى يوم غد.

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وعلى صعيد متصل ، نشر رواد بمواقع التواصل الاجتماعى مصريون وكويتيون تغريدات تؤكد احتجاز ريم الشمرى على خلفية إساءتها لمصر والمصريين فى الكويت من خلال مقاطع فيديو اعتادت نشرها على حساباتها الرسمية فى مواقع التواصل .



وبحسب المغردين فإن تلك المقاطع المصورة تحتوى على جمل وتعبيرات تحمل الإساءة للمصريين، بدعوى حبها لوطنها الكويت،و أثارت تلك الفيديوهات ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بالقبض عليها ، كما قُدمت ضدها عدة بلاغات تطالب بمحاسابتها قانونيا عما نشرته.



وخرج بعض من أبناء الكويت ردا على تلك الفيديوها ، مدافعين عن أبماء الجالية المصرية بالكويت، ومؤكدين أن مصر والكويت شعب واحد والعلاقات التى تجمعهما تاريخية ولا يمكن المساس بها.

ومن جهة أخرى علق النائب الكويتى الدكتور عبدالكريم الكندري بأن استمرار حجز الناشطة ⁧‫ريم الشمري‬⁩ لاتتوافر معه مبررات الحبس الاحتياطي الذي يجب ألا يتحول كعقوبة، مشيرا إلى وجود قضايا أكبر كقضية الصندوق السيادي الماليزي التي تجاوزت قيمتها المليار وذات البعد الدولي أفرج عن متهميها بكفالة مالية.