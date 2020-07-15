شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول بالأمم المتحدة ترفض اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا والوفاق الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت خمس دول من الأمانة العامة للأمم المتحدة فى بيان شفهى بعدم قبول الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا، ووفقاً للخبر الذى نشره موقع Star.com.tr الإخبارى، فإن الدول الخمس التي دعت لعدم الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج وتركيا هى اليونان وقبرص ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين.

كانت تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا قد وقعتا على "إتفاقية الحدود والسيادة البحرية" و"مذكرة التعاون العسكري"، لتطالب 5 دول عقب توقيع الإتفاقية من الأمانة العامة للإمم المتحدة فى بيان شفهى تم تقديمة مؤخراً بعدم الموافقة على تلك الاتفاقية.

وفى سياق متصل، أرسل النظام التركى، أكثر من 13 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، كما أكدت مصادر اشترطت الحفاظ على سرية هويتها لـ موقع العربية الإخباري.

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وصلت آخر طائرة تركية إلى مدينة مصراتة الليبية يوم الاثنين وعلى متنها 356 مرتزقة من سوريا وتونس ومصر والسودان، بحسب المصادر. تبع ذلك طائرة أخرى وصلت من تركيا مع 126 مقاتل آخر.

وأفادت مصادر محطة العربية أن تركيا نقلت حوالي 1400 مقاتل تونسي ينتمون إلى منظمات إرهابية من حلب وإدلب في سوريا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة. في منتصف يونيو، أرسلت تركيا حوالي 13 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا.

ونقلت طائرات ركاب ليبية وتركية المقاتلين التونسيين على دفعات إلى غازي عنتاب وتركيا قبل نقلهم إلى مصراتة شمال غرب ليبيا.

وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان - منظمة غير حكومية في لندن - هذه التقارير لمحطة العربية في مقابلة، حيث أضاف أن "أنقرة ترسل مقاتلين إلى ليبيا، وليس فقط مرتزقة".