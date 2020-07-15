شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سودانى يتوجه إلى جوبا للتفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، اليوم /الأربعاء/، العاصمة الخرطوم متوجها إلى جوبا، وبصحبته عدد من أعضاء وفد لجنة الترتيبات الأمنية من الجانب الحكومي لاستكمال بحث ما تبقى من بنود في ملف الترتيبات الأمنية، تمهيدا لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية، و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).
وبحث مطوك في الخرطوم، عددا من القضايا التي تتصل بمحادثات السلام السودانية التي ترعاها دولة جنوب السودان، وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي، محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام.
وتم تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق القضايا القومية، بين الحكومة والجبهة الثورية، الذي كان مقررا أمس، لمزيد من التشاور .
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