شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري ليبى ينفى تصريحات "أفريكوم" حول تواجد روسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر عسكرى ليبى تصريحات "أفريكوم" حول تواجد روسي في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب أخر، ذكر تقرير لموقع ، توركيش منيت التركى، أن النظام التركى أرسل أكثر من 13 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

ووفقا للتقرير الذى نقل عن العربية الاخبارية، صلت آخر طائرة تركية إلى مدينة مصراتة الليبية يوم الاثنين وعلى متنها 356 مرتزقة من سوريا وتونس ومصر والسودان، بحسب المصادر، تبع ذلك طائرة أخرى وصلت من تركيا مع 126 مقاتل آخر.

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أفادت مصادر لمحطة العربية أن تركيا نقلت حوالي 1400 مقاتل تونسي ينتمون إلى منظمات إرهابية من حلب وإدلب في سوريا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة. في منتصف يونيو، أرسلت تركيا حوالي 13 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا.

ونقلت طائرات ركاب ليبية وتركية المقاتلين التونسيين على دفعات إلى غازي عنتاب وتركيا قبل نقلهم إلى مصراتة شمال غرب ليبيا.

وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان - منظمة غير حكومية في لندن - هذه التقارير لمحطة العربية في مقابلة، حيث أضاف أن "أنقرة ترسل مقاتلين إلى ليبيا، وليس فقط مرتزقة".