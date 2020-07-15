شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلسطينى يحسب على حائط منزله عدد أيام حبس ابنه بسجون الاحتلال اشتياقا له بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رجل فلسطينى فى قطاع غزة برسم عدد أيام حبس ابنه على حائط منزل اشتياقا للإفراج عنه، ليقوم بشطب اليوم الذى يمرعلى ابنه فى السجن اشتياقا لخروجة من السجن.

يذكرأن، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، استـشهاد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، في معتقل "إيشل"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الشهيد الغرابلي (75 عاما) من حي الشجاعية بمدينة غزة، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

وبحسب عائلة الغرابلي الممنوعة من زيارته، فقد وصلتها مناشدات متكررة من داخل سجن إيشل بضرورة إنقاذ حياته بعد أن أصبح مرضه بسرطان البروستاتا يشكّل خطراً على حياته.



احتساب الأيام

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الأب يحمل صورة لابنه



شطب الأيام



شطب اليوم الذى مضى