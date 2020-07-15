وزارة التربية بالكويت تتيح خدمة تجديد إقامة الوافدين عبر الموقع الالكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشئون الإدارية والتطوير الإدارى بالكويت رجاء بوعركى عن إطلاق خدمة تجديد الإقامة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات اعتباراً من اليوم الأربعاء. ‏ودعت الوكيلة بوعركى بحسب صحيفة الجريدة الكويتية جميع موظفى الوزارة من الوافدين ممن انتهت إقامتهم أو على وشك الإنتهاء التقدم بطلب تجديد الإقامة على موقع الوزارة الرسمى.

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