شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور نادرة من حياة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عيد ميلاده الـ71.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، بعيد ميلاده الـ71 اليوم الأربعاء، إذ أنه مواليد 15 يوليو 1949.

ومن جهتها احتفلت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبى للثقافة، بعيد ميلاد والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعيد ميلاده الواحد والسبعين، حيث أنه مواليد 15 يوليو عام 1949، مشيرة إلى أنه أغلى الناس لديها ومتمنية له عاما مليئًا بالصحة والسعادة.



الشيخ محمد بن راشد فى طفولته

ونشرت الشيخة لطيفة، صورة لوالدها الشيخ محمد بن راشد، فى طفولته عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بالتهنئة بعيد ميلاده، قائلة: "والدى وأغلى ناسى..كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة".

فيما دشن عدد من رواد تويتر، هاشتاج "محمد بن راشد"، لتهنئة حاكم دبى بعيد ميلاده، متمنين له الصحة، ومشيدين بالتغيير الذى أجراه وتسبب فيه في إمارة دبى، وتداولوا فيما بينهم عبر الهاشتاج، صور نادرة للشيخ محمد بن راشد.



الشيخ محمد بن راشد مع الشيخ أحمد بن مبارك آل نهيان

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الشيخ محمد بن راشد



الشيخة لطيفة



بن راشد



حاكم دبى



صور نادرة للشيخ محمد بن راشد

فيما قال أحد المغردين، :" إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد"، وغرد آخر :" كل عام وانت فارس العرب يا بو راشد"، وغرد آخر :" عمراً مديداً شيخنا الغالي بوراشد، كل عام وانت بخير فخر الوطن".



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ولد الشيخ محمد بن راشد، فى دبى عام 1949، ونشأ فى بيت جده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم فى منطقة الشندغة فى بر دبلا، كان يصحب جده الشيخ سعيد فى مجالسه ليكون مدرسته الأولى فى الحكم، وتدرب منذ طفولته على الصيد بالصقور والفروسية والرماية والسباحة، وفى عام 1955 دخل المدرسة الأحمدية لتعلم قواعد اللغتين العربية والإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والرياضيات، ثم انتقل وهو فى العاشرة من عمره إلى مدرسة الشعب، ثم ثانوية دبى، وتخرج من الثانوية فى العام الدراسى 1964 - 1965.