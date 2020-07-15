شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى ينعى اللواء محمد بن نايل بعد وفاته بمرض عضال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعلى رأسها القائد العام المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر أحد قادتها وضباطها الشجعان وهو اللواء محمد بن نائل آمر منطقة براك العسكرية وآمر اللواء 12 مشاة الذي انتقل الى رحمة الله اثر مرض عضال ألم به.

وأكدت القيادة العامة فى بيان لها أن اللواء محمد بن نايل كان شجاعا مقداما يتقدم الصفوف بروح الفداء والتضحية بكل وطنية واخلاص، متقدمة إلى أسرة وقبيلة ومنطقة الفقيد بأحر التعازي والمواساة .

بدوره، نعى رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، اليوم الأربعاء، اللواء محمد بن نايل، وقبيلة المقارحة وأهالى فزان، ورفاقه رفاق السلاح في الجيش الليبي.