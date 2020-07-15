شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تعلن إيقاف التعامل بالعملات النقدية اعتباراً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف التعامل بالعملات النقدية لجميع معاملات رسوم "الإيرادات والمخالفات" التابعة لها اعتباراً اليوم، ضمن جهودها في تحديث وتطوير منظومة عملها باستمرار حيث يشمل ايقاف التعامل بالعملات النقدية لرسوم الإيرادات والمخالفات فقط، في حين يبقى العمل بنظام الأمانات كما هو معمول به سابقاً مع بنك دبي التجاري.

وأوضحت البلدية أنها وسائل عديدة لسداد رسوم الإيرادات والمخالفات بعد توقف استخدام العملات النقدية، تشمل بطاقة "تحصيل" والتي يمكن الحصول عليها وسداد رسومها من خلال الهاتف الذكي.

وكذلك توفير خيار الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية حيث يمكن للمتعامل شحنها برصيد من قبل البنك الذي يتعامل معه، أو من خلال بطاقات الإئتمان "الدائنة والمدينة" عبر أجهزة الدفع أو شبكة الانترنت، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي والذي يتم من خلال رابط يتم إرساله للمتعامل لسداد رسوم الخدمة التي قام بالتقديم عليها.