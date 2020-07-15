شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتىة: النائب العام يأمر بضبط وإحضار مبارك الدويلة بسبب تسريبات القذافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، قراراً بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي. وقال مصدر مطلع وفق "القبس"، إن وزارة الداخلية استلمت البلاغ وستتحرك قوه أمنية بعد قليل لتنفيذ أمر الضبط.

وسبق أن أكدت مصادر الأسبوع ، أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية الكويتية، أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق لحزب الأمة حاكم المطيرى إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات موسعة معهما على مدى الأيام الماضية، على خلفية تسريبات مع الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.

وقالت المصادر إن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى مبارك الدويلة وحاكم المطيري، من بينها بث أخبار كاذبة، ونسب أخبار غير صحيحة للمقام السامي. وتفيد بعض المصادر أن المطيرى قد تسند إليه اتهامات بالتخابر، وإذا ثبتت التهم الموجة لكل من الدويلة والمطيرى خلال التحقيقات الجارية لدى النيابة العامة، ستتم إحالة ملفيهما إلى المحكمة.



