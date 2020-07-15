شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن العمانية: 14 حالة وفاة بكورونا فى يوم واحد بالسلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت صحيفة الوطن العمانية يوم أمس بيوم القلق بعد وفاة 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وكتبت مانشيت عددها الصادر اليوم، الأربعاء، " 14 وفاة فـي «يوم القلق»"، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 14 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 273 وفاة.

فيما أعربت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) عن قلقها إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، وكذلك الزيادة في أعداد الحالات المصابة، خصوصًا بين الأسر العمانية نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي.

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كما اطلعت اللجنة على تقريرٍ حول المعطيات الوبائية في كلّ من محافظة ظفار وولاية مصيرة اللتين تم إغلاقهما في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها للحدّ من انتشار هذا المرض, وقررت استمرار إغلاقهما حتى إشعار آخر.وناقشت اللجنة طلبات المواطنين للسفر للخارج ووافقت على تسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة, أو أية ضوابط ستصدر مستقبلًا من الجهات المختصة.