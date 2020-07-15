شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: السماح للمقيمين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر بالعودة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد خميس الكعبي، السماح للمقيمين ممن انتهت إقامتهم والموجودين خارج الدولة لمدة أكثر من ستة أشهر، على خلفية تعليق حركة الطيران الدولي والإجراءات الاحترازية المطبقة بسبب جائحة «كورونا»، بالعودة إلى الدولة وفق الإجراءات المتبعة.وفق الإمارات اليوم.

وأشار الكعبي إلى أن المقيمين أمامهم مهلة شهر من تاريخ وصولهم إلى الدولة، لتعديل وضعهم، وتجديد إقامتهم، وبطاقة الهوية المنتهية.

وكان العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي لهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، قد أكد الاثنين الماضى، أنه سيتم عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي، تماشياً مع درجة الانفتاح، وفي القريب العاجل سوف نشهد إن شاء الله إصداراً جديداً للتأشيرات، بالتزامن مع التحسن في مواجهة الفيروس. وفق صحيفة البيان.

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وفيما يتعلق بالزائرين والسياح المتواجدين في الدولة بعد الأول من مارس وشملهم قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أكد الكعبي أنه تم منحهم مهلة لمدة شهر لمغادرة الدولة وتسوية أوضاعهم دون غرامات، باعتبار أن المجال الجوي الآن بدأ في الانفتاح وتوجد رحلات جوية وسوف تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة، ومرحباً بهم في أي وقت في دولة الإمارات.

وحول إجراءات الوصول من الخارج والسفر إلى الدولة، أكد الكعبي ضرورة إجراء الفحص الخاص بـ«كوفيد 19»، مشيراً إلى أن هناك مراكز فحص معتمدة في بعض الدول، بالإضافة إلى التقدم بطلب عن طريق النظام الذكي للهيئة بالرغبة في القدوم للدولة.

وبالنسبة للسفر من الدولة إلى الخارج، أشار الكعبي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات قبل السفر، فعلى المسافر للخارج أن يتأكد من التدابير والإجراءات التي تطلبها الدولة التي سوف يسافر لها سواء الفحص الطبي أو غيره، كل دولة حسب قراراتها، كما يجب عليه أن يسجل في منصة «تواجدي» لكي يحصل على الرعاية الكاملة من الجهات المعنية خارج الدولة، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على التأمين الصحي.