شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح طريقة التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية لمغادرة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة تسجيل الحالات الإنسانية والاستثنائية، لمغادرة المملكة في ظل وقف رحلات الطيران وإغلاق المنافذ البرية.

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وقال الحساب الرسمي لـ”الجوازات” على “تويتر”: “فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية إلى وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (969) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات”.

وفي السياق، بينت “الجوازات” أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة سيتم آليًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين بالخارج المشمولين بالأمر الكريم والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

جدير بالذكر أن مديرية “الجوازات” أكدت تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية فقط.