شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن في «سكاكا» وثق تعاطيه المواد المخدرة بمقطع فيديو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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