شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصلح جميع أراضي المملكة لزراعة «النخيل»؟.. «المسند» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) عبد الله المسند، أنه يمكن زراعة النخيل في أي مكان بالمملكة.
وقال “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “النخلة يمكن أن تزرع في أي مكان في السعودية ولكن الثمرة تتطلب درجات حرارية تراكمية محددة خلال الموسم متى ما توفرت أزهرت الثمار وانعقدت ومن ثم نضجت”.
وأضاف أستاذ المناخ بجامعة القصيم: “النخلة تنمو وتثمر في السواحل الرطبة ولكن بجودة أقل من تمور الأجواء الجافة وكلما ارتفعت الرطوبة قلت الجودة والله أعلم وأحكم”.
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