شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «أمانة الرياض» للمنشآت التجارية بشأن إلزام مرتاديها بلبس «القفازات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ وذلك بناءً على التوصيات الصحية.

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وقالت “أمانة الرياض” في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: إنها وجهت المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي”.

وأضافت “أمانة الرياض” في سياق حديثها عن سبب منع القفازات، أنها “قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها”.

جدير بالذكر أن المنشآت التجارية في المملكة تلزم مرتاديها، بلبس القفازات والكمامات مع تعقيم الأيدي وقياس درجة الحرارة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.