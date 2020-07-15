شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في التاسعة صباح اليوم الأربعاء الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021 والتي ستمتد حتى يوم 6 أكتوبر المقبل حسب التعميم السنوي المعتمد الذي تم تعميمه على كافة الأندية.

ويسمح في فترة التسجيل الأولى بتسجيل اللاعبين المحترفين في كافة الفرق واللاعبين الهواة في الفريق الأول للأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى وتحت 21 سنة وفريق الشباب.

يذكر أن فترة التسجيل الثانية ستكون من 5 يناير 2021 إلى الأول من فبراير 2021.

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