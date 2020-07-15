بصمة الوجه لتسجيل الحضور والانصراف بشرطة عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

طبقت القيـادة العامة لشرطة عجمان النظام الإلكتروني لبصمة الوجه، لتسجيل حضور وانصراف الموظفيـن اليومي، وذلك ضمن التدابيـر الإحترازيـة والإجـراءات الوقائيـة التي تقـوم بهـا القيـادة العامـة لشرطة عجمان للحفـاظ على الصحـة والسلامـة المهنيـة للموظفيـن للحـد مـن انتشـار فيـروس كورونـا المستجـد (كوفيـد - 19)، ودعماً لإستدامـة التطور التقني في جميع مجالات العمل في القيادة.

وقال الرائـد خليـل إبراهيـم الحمـادي، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، إن شرطة عجمان سباقة في اتخاذ الإجراءات الإحترازية منذ بداية أزمة كورونا واستعدت بشكل استثنائي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين من خلال التطبيق الفعلي لنظام بصمة الوجه للحضور والانصراف اليومي لجميع الموظفين، حيث تم توفير 65 جهازا في جميع إدارات وأقسام الشرطة باستبدال النظام السابق لبصمة الإصبع، مشيراً إلى أن بصمة الوجه الإلكترونية مخزنة ضمن قواعد البيانات للقيادة للتعرف على الموظفين ومرتبطة بنظام الموارد البشرية، ما ساهم في سهولة تخزين وعرض بيانات الحضور للموظفين إلى العمل، واستخراج التقارير اليومية، التي ترصد مدى التزام الموظفين بأوقات الحضور والانصراف للعمل ويتم التدقيق عليها من قبل مديري الإدارات وقسم الأمن والانضباط بكل سهولة ويسر.