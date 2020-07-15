«سقيا الإمارات» تسلط الضوء على مساهمتها في «حملة 10 ملايين وجبة»

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عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الرابع للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس.

سلط الاجتماع الضوء على مساهمة «سقيا الإمارات» في «حملة 10 ملايين وجبة» التي هدفت إلى مساعدة المحتاجين ومواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما ناقش المجلس إجراء تحديثات على فئات ومعايير جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شحّ المياه النظيفة في العالم، باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال سعيد الطاير: «تؤدي مؤسسة «سقيا الإمارات» منذ أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دوراً جوهرياً في مأسسة العمل الإنساني، وترسيخ إرث المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه النبيلة القائمة على حب الخير والعطاء».

وتدعم المؤسسة الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً لمد يد العون إلى المحتاجين، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، وقد وصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة إلى 13 مليون مستفيد في 36 دولة حول العالم حتى اليوم، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة مستدامة للعمل الإنساني.

من جانبه، قال محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «تسير «سقيا الإمارات» على النهج الإماراتي الثابت الداعم لإيصال الخير إلى محتاجيه في كل أرجاء المعمورة، وتعمل بشكلٍ دائم على دعم المبادرات والبرامج المحلية والعالمية النوعية الرامية لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لمعالجة مشكلة شح المياه حول العالم».