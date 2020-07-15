مسؤولو التعليم التقني بدول التعاون يشيدون «مسبار الأمل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشاد مسؤولو التعليم التقني والمهني في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة الإماراتية «مسبار الأمل»، مثمنين عالياً هذا السبق العالمي الذي تحققه القيادة الرشيدة في الإمارات، ليكون إنجازا عربيا تاريخيا، ونتاج طبيعي للجهود والإنجازات المتوالية والدائمة التي تحققها الإمارات، في كافة قطاعات الفضاء، والعمل والإنتاج والصناعة والتعليم المتخصص.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الإلكترونية، التي نظمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان: «الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني» حيث استعرض مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «نموذج الإمارات في التحول الرقمي والتعلم عن بعد في قطاع التعليم التقني والمهني» مؤكداً نجاح القيادة الرشيدة في الإمارات، في جعل الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 العالمية؛ صحية بنسبة 100% في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ «أبوظبي التقني»، قد حققوا تفوق لافت خلال جائحة كورونا، حيث أنهم مثلوا نحو 80% من أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، الأمر الذي ترك آثاره السلبية على نحو مليار طفل انقطعوا عن التعليم في 161 دولة حول العالم.

وأوضح مبارك الشامسي أن «أبوظبي التقني» قد بدأ المرحلة الأولى لمواجهة كافة الطوارئ، منذ العام 2011 بتطبيق برنامج إلكتروني جديد، تم من خلاله؛ تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية في جميع ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، وتسلم كافة الطلبة جهاز كمبيوتر لوحي؛ مزود بالبرامج والمواد والوسائل التي تجعل الطلبة والمدرسين في حالة تواصل لمدة 24 ساعة يومياً، ثم المرحلة الثانية؛ حيث طبق نظام العمل عن بعد، بتطبيق خطة استمرارية الأعمال، من مقر بديل «كلية فاطمة للعلوم الصحية» الذي يبعد عن المقر الرئيسي للمركز، بنحو 40 كم، حيث شارك كافة الموظفين في تنفيذ الخطة، وإنجاز كافة المهام والواجبات على الوجه الأكمل، ومن ثم فقد جاءت المرحلة الثالثة خلال كوفيد 19 لتجد الجميع مستعد تماما للدراسة والعمل عن بعد، وهو ما حدث بالفعل، كما تم عقد لقاء افتراضي مع أولياء الأمور، تم خلاله ضمان التسبيق التام ما بين البيت والمدرسة، لضمان سير العملية التعليمية عن بعد بنجاح تام، كما أنشأ «أبوظبي التقني» في مقره الرئيسي، منصة إلكترونية، مزودة بوحدة للدعم التقني، ووحدة لتلقى الشكاوى والمقترحات، لمتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتحقيق الربط الإلكتروني المتكامل مع جميع المدارس والمؤسسات الجامعية والثانوية التابعة للمركز والتي تزخر بأكثر من 15 ألف طالب وطالبة، كما تم التأكيد على تدريب المعلمين والإداريين للعمل عن بعد.

وأضاف «أما المرحلة الرابعة فتتمثل في نجاح المركز ليكون أولى المؤسسات التي طبقت العمل عن بعد بنسبة 100% في الإمارات، حيث تم العمل على تهيئة الموظفين لمواصلة الإنجاز، فيما تمثلت المرحلة الخامسة في طرح «أبوظبي التقني» منصة إلكترونية جديدة «ITEACH» والتي تتضمن باقة من الدورات المتخصصة في القرآن الكريم، وإدارة المشاريع، وفن إدارة الوقت، والذكاء الاصطناعي، والموسيقى، وغيرها من التخصصات التي جذبت التربويين والطلبة وفئات مجتمعية عديدة».