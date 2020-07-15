«صحة دبي» تتلقى أكثر من مليون مكالمة هاتفية منذ بداية الجائحة

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بلغ إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى الآن 1,112,621 مكالمة هاتفية منها 401،633 مكالمة تتعلق بالاستفسار عن فيروس كورونا المستجد.

وأظهر تقرير حديث للهيئة أن عدد المواعيد الطبية التي تم حجزها لخدمة «طبيب لكل مواطن» من خلال مركز الاتصال الموحد بلغت 69،379 موعداً، فيما بلغ عدد مكالمات حجز موعد للفحص في نادي النصر والنادي الأهلي 22،537 موعداً، وبلغ عدد الرسائل النصية 83،714 رسالة، وعدد محادثات خدمة الواتس آب 50،138 محادثة.

وأظهر التقرير الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة لتمكين مركز الاتصال الموحد من التعامل مع استفسارات واحتياجات المتعاملين بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، حيث قامت الهيئة باستحداث «خط كورونا» ضمن رقم الهيئة الموحد 800-342 (DHA)، وتصميم شاشات تفاعلية جديدة لمراقبة المكالمات على خط كورونا، بالإضافة إلى مراقبة الشكاوى وحالة الإغلاق بشكل آني.

كما قامت الهيئة بإضافة قنوات جديدة لدعم المتعاملين من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لخدمة طبيب لكل مواطن من 6 أطباء إلى 30 طبيباً، مع إتاحة الفرصة أمام المقيمين للاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، وإضافة حجز المواعيد من خلال التطبيق الذكي للخدمة بهدف إدارة حجم الطلب على مركز الاتصال القناة الرئيسية لحجز موعد لخدمة «طبيب لكل المواطن».

كما استحدثت قناة جديدة من خلال تطبيق الواتس آب للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، وإضافة خدمات جديدة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الداعمة للبقاء في المنزل ومنها: تسجيل طلبات خدمة دوائي، وحجز مواعيد التبرع بالدم، وحجز مواعيد خدمة الرعاية الصحية المنزلية.