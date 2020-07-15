نايا ريفيرا أنقذت ابنها وغرقت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الطبيب الشرعي أن نجمة مسلسل «جلي» الممثلة نايا ريفيرا التي عثر على جثتها في بحيرة فقدت فيها خمسة أيام، توفيت جراء «حادث غرق عرضي» بعدما ساعدت ابنها على النجاة.

وسمح تفحص الجثة بالتأكيد أنها عائدة للممثلة البالغة 33 عاماً، فيما لم يظهر عليها آثار جروح وفق ما قال الطبيب الشرعي في منطقة فينتورا قرب لوس أنجلوس في بيان.

وأوضح أن ما من مؤشر يظهر أن الكحول أو المخدرات لعبت دوراً في غرق نايا ريفيرا في بحيرة بيرو، بعدما استأجرت مركباً في الثامن من الشهر الجاري مع ابنها البالغ أربع سنوات.

وفقدت ريفيرا منذ ذلك الحين، وبوشرت عمليات بحث واسعة في اليوم نفسه بمشاركة غواصين ومروحيات.

وقالت الشرطة إنه عثر على نجل الممثلة نائماً في المركب، وهو يضع سترة نجاة بعد ساعات على إبحارهما.

وقال نجل الممثلة إنه ووالدته كانا يسبحان في البحيرة، وإنها ساعدته للصعود مجدداً إلى القارب، وعندما استدار، رآها «تختفي تحت الماء»، وفق ما روى بيل أيوب،قائد الشرطة.

وكانت ريفيرا اشتهرت من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل «جلي» الذي شاركت فيه ستة مواسم (2009-2015).

وحقق هذا العمل التلفزيوني الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية أمريكية نجاحاً كبيراً، وانتهى عرضه في 2015.

كذلك شاركت ريفيرا أخيراً في مسلسلي «ديفيوس مايدز» و«ستيب آب: هاي ووتر».

وتطلقت ريفيرا في عام 2018 من والد الطفل الممثل رايان دورسي، وكانا يتناوبان حضانته.

وكان فريق «جلي» شهد مجموعة مآس حلّت بالممثلين المشاركين فيه، بينها انتحار الممثل مارك سالينج عام 2018 فيما كان ينتظر لفظ الحكم عليه في قضية حيازة صور غير لائقة لأطفال. كذلك توفي الممثل الكندي كولاري مونتيث في يوليو/ تموز 2013 جرّاء جرعة زائدة من المخدرات والكحول.