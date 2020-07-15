دورة إقليمية لتأهيل مدربي السباحة بالأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء بالتعاون مع اتحاد السباحة ومركز إعداد القادة الدورة الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة، وأسس تنظيم مسابقاتها بالأولمبياد الخاص .

وتقام الدورة يومي 19 و20 يوليو استعداداً للألعاب العالمية الصيفية التي ستقام بألمانيا عام 2023 وتعد

السباحة أحد أبرز الرياضات التي تشهدها الألعاب العالمية، ومنذ أن فتح باب التسجيل تقدم للمشاركة مدربون من الإمارات ، مصر ، الأردن ، السعودية ، لبنان ،فلسطين ، العراق ، الكويت ، البحرين ، مصر ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ،المغرب ، موريتانيا ، السودان ، عمان .