مصري يحطم الرقم القياسي للخطوات الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المصري محمود محمد أيوب، البالغ من العمر 23 عاماً، الرقم القياسي لأكثر عدد من الخطوات الهوائية خلال ثلاثين ثانية، الإنجاز الذي اعترفت به «جينيس» للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم. وقالت المؤسسة العالمية بأن أيوب حقق 56 خطوة هوائية محطماً الرقم القياسي العالمي السابق الذي وقف عند 51 خطوة.

وشهد الحفل، الذي عقد أمام معبد هيبس التاريخي الواقع في مدينة الخارجة بجمهورية مصر العربية، أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة الوادي الجديد الذي تخرج فيها أيوب ومدربه الرياضي وبعض أصدقائه.

وقالت جينيس للأرقام القياسية بأن محمود أيوب يمتلك مقومات مذهلة تجعله مرشحاً لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل، حيث نجح الشاب المصري في حصد ثلاثة ألقاب من قبل، لا يزال اثنان منهما مسجلان باسمه حتى الآن، فإضافة إلى الرقم الجديد، يحمل أيوب الرقم القياسي لأكبر عدد من تمارين الضغط بالإبهام في دقيقة واحدة.

وقال أيوب: «لطالما كان شغفي الرياضة فأنا خريج قسم الرياضة والتربية في جامعة الوادي الجديد بالخارجة بمصر، واعتقدت بأن تحطيم رقمٍ قياسي عالمي يندرج فقط ضمن إمكانيات الأشخاص الخارقين، ولم يخطر ببالي مطلقاً أن أكون واحداً من محطمي الأرقام القياسية يوماً. ثم أدركت أن الأرقام القياسية تتنوع وتختلف من حيث تخصصاتها والفترة الزمنية المطلوب إنجازها ضمنها، فوجدت بعد البحث فرصة لتحطيم بعضها، كان شعوراً مذهلاً إعلان اسمي ضمن«المميزين رسمياً» من قبل جينيس للأرقام القياسية. والآن بعد أن حققت أرقاماً قياسية محدودة الزمن، أتطلع لأن أصبح محطماً لعدد كبير منها في المستقبل».