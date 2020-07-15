شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعيد فرض العزل على 260 ألف شخص في كتالونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد نحو 260 ألف شخص في إقليم كتالونيا الإسبانية، إلى العزل الصحي، الأربعاء، مع سعي السلطات للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، بعد أسابيع فقط من رفع الحظر في البلاد.
ووافق قاض على أوامر حكومة المنطقة، الثلاثاء، لسكان مدينة ييدا و6 بلدات مجاورة بالبقاء في المنزل بعد عدة أيام من الخلافات القانونية والتوترات السياسية، وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للسكان مغادرة منازلهم فقط للضرورة مثل الذهاب للعمل أو شراء احتياجاتهم، بينما ستغلق الفنادق والمطاعم والحانات باستثناء خدمات استلام وتوصيل الطعام.
كما شجعت السلطات الإقليمية سكان ثلاثة أحياء في لوسبيتاليت، وهي ضاحية في برشلونة يقطنها نحو 260 ألفاً، على البقاء في منازلهم لكن دون أن تلزمهم بذلك، وبعد وفاة أكثر من 28 ألف شخص بسبب الوباء، أنهت الحكومة الإسبانية إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في 21 يونيو/حزيران الماضي، مع اقتراب حالات العدوى الجديدة من الصفر تقريباً، لكن منذ ذلك الحين ظهرت أكثر من 170 بؤرة في إسبانيا، ما دفع السلطات الإقليمية إلى فرض قيود محلية.
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