«إمباور» تبرّد 3 محطات في «مسار 2020»

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن قيامها بتزويد طاقة تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 2100 طن تبريد لثلاث محطات مسار 2020 لمترو دبي الذي دشنه مؤخراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويمتد مسار 2020 لمترو دبي، من محطة «جبل علي» على الخط الأحمر إلى محطة «إكسبو 2020»، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليار درهم. وتقوم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بتزويد 3 محطات منها وهي محطات الحدائق و «ديسكفري جاردنز» و«الفرجان» وذلك عبر محطتها المتواجدة في «ديسكفري جاردنز»، والتي تحقق وفورات ضخمة في الطاقة وتزيد كفاءة استخدامها وتخفض بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية فضلاً عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن وجود شبكة تبريد مناطق ومحطة تبريد تابعة لإمباور في منطقة مسار 2020 ساعد على تزويد الثلاث محطات بخدمات تبريد المناطق، حيث تقدم الشركة خدماتها العالمية المستوى لدعم منهج ومفاهيم الاستدامة المطبقة في محطات مسار 2020 والتي جرى تنفيذها من خلال تطبيق أفضل المبادرات الدولية والوطنية ذات الصلة بالمشروع والمنطقة المحيطة به.

وأضاف: تتبنى «إمباور» أفضل الحلول والابتكارات في مجال تبريد المناطق، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وخطة دبي 2021، فعملنا على استحداث وابتكار مشاريع وبرامج استثنائية بهدف مكافحة ظاهرة التلوث البيئي والتغير المناخي، ونشر وتغطية المناطق بأنظمة تبريد متقدمة، بهدف دعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي أطلقتها إمارة دبي، وتهدف إلى خفض الطلب على الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30% بحلول 2030، وتركز على مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، وإعادة تأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

جدير بالذكر، أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1180 مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.53 مليون طن من التبريد.