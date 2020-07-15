6422 إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. و351 في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، الأربعاء، 6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 746369 وهو رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

وقال المسؤولون، إن 156 شخصاً توفوا جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 11770.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 351 ليصل إلى 199726، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثلاث، ليصل إلى 9071 حالة.