معسكر افتراضي للاعبي الأوليمبياد المدرسي للمبارزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حرص اتحاد الإمارات للمبارزة على الاهتمام بالمواهب، وتعزيز الحركة الرياضية الأوليمبية في المدارس، تم الاتفاق بين اتحاد الإمارات للمبارزة ووزارة التربية والتعليم على إقامة معسكر تدريبي - عن بعد - للاعبي المبارزة أعضاء فريق الأولمبياد المدرسي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات الحكومية بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبناء على الاتفاق تقرر عمل معسكر تدريبي لجميع اللاعبين واللاعبات بالأولمبياد المدرسي لمدة أسبوعين اعتباراً من 19 حتى 30 من يوليو الجاري بإشراف المدربين شريف محمود لسلاح سيف المبارزة الآيبيه، وأسامة عادل لسلاح الشيش الفلوريه، وتنضم إليهم في الأسبوع الثاني من المعسكر المدربة ريهام حسين لتدريب الفتيات. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة من لاعبي الأولمبياد المدرسي ولاعبي الأندية ومراكز المبارزة .

وصرحت د.هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص واهتمام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة لإقامة الفعاليات التي من شأنها الحفاظ على المستوى المهاري والفني والبدني لأبناء الإمارات لاعبي منتخبات المبارزة، من البنين والبنات خاصة مرحلة النشء والبراعم.

وأضافت د.المطروشي :وسينظم الاتحاد أيضاً دورة تدريبية لمدرسي التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة عدد مدربي المبارزة في المدارس من 23 حتى 30 أغسطس المقبل.