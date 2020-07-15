فحص "كورونا" في "غنتوت" للعائلات فقط .. وخيمة جديدة للقادمين إلى أبوظبي لمواجهة الزحام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشف عبدالله الراشدي، المتحدث الرسمي باسم شركة طموح للرعاية الصحية، عن إنشاء خيمة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة الزحام الشديد من الجمهور على إجراء فحوص الليزر بتقنية DPI للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد19» في منطقة سيح شعيب «بعد نقطة التفتيش» لدخول إمارة أبوظبي، كما تم وقف إجراء الفحص للأفراد في مركز الفحص الموجود في منطقة سيح شعيب بعد نقطة التفتيش، «فحص كورونا السريع».

وقال الراشدي لـ ”الخليج 365”: إن خدمة الفحص في الوقت الحالي المتواجدة في "غنتوت" قاصرة على العائلات فقط فيما سيتم تدشين خدمة الحجز المسبق للفحص، وذلك لتنظيم العمل ومنع الزحام حفاظاً على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أنه تم تصميم تطبيق ذكي للتسجيل وحجز موعد مسبق لإجراء الفحص، وسيتم الإعلان عن رابط يتم من خلاله تسجيل الاسم ورقم الهاتف لتأكيد الموعد الخاص بإجراء الفحص، مشيراً إلى أن المركز حالياً يقدم خدمات الفحص للعائلات فقط.

وأشار إلى أن مركز الفحص شهد خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من الراغبين في إجراء الفحص لدخول أبوظبي، ما تسبب في وجود زحام شديد داخل خيمة الانتظار، ما يتعارض مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وكانت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي ودائرة الصحة أعلنت عن بدء تطبيق تقنية DPI القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها بدخول الإمارة، موضحة أن التقنية الجديدة DPI المبنية على الليزر تعتمد على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود التهابات مثل التي يحدثها فيروس كوفيد-19 خلال ثوان، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر بالإمارات على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً.