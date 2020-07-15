«أنتم تقتلون رجلاً بريئاً».. قصة إعدام أول أمريكي مُنذ 17 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام بحق أمريكي، يدعى دانييل لي، أدين بقتل ثلاثة أشخاص، الثلاثاء، ليكون بذلك الأول في مجموعة مكونة من أربعة سجناء، ستطبق عليهم هذه العقوبة للمرة الأولى مُنذ 17 عاماً على المستوى الفيدرالي.

وقال «لي» قبل إعدامه: أنتم تقتلون رجلاً بريئاً، بحسب صحفي في صحيفة «إنديانا ستار» حضر تنفيذ عقوبة الإعدام،

بينما نددت محاميته، روث فريدمان، بالحكم في بيان قائلة: الحكم نفذ على عجل في وسط الليل فيما الناس نيام، مشددة على أن موكلها انتظر أربع ساعات وهو مربوط إلى سرير الموت بانتظار نتيجة التماس أخير، في المقابل، عبر الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية عن هوله لتنفيذ الإعدام، وهو ما يتعارض مع الميل العالمي للتخلي عن عقوبة الإعدام.

وتم إعدام دانييل لي، بحقنة قاتلة في سجن تير هوت، في ولاية إنديانا، على ما أعلنت وزارة العدل، وقال وزير العدل الأمريكي، بيل بار: تم إحقاق الحق من خلال تنفيذ هذا الحكم الصادر على جرائم فظيعة، وحُكِمَ على دانييل لي، بالإعدام عام 1999، لإدانته بتهمة قتل زوجين وطفلة في الثامنة من العمر، علماً أنه من مؤيدي نظرية تفوق الأبيض.

وينفذ حكم الإعدام التالي في حق ويسلي بوركي البالغ من العمر 68 عاماً، الأربعاء، في «تير هوت» أيضاً، وقد أدين عام 2003 باغتصاب فتاة في السادسة عشرة وقتلها، إلا أن محاميته طلبت تعليق تنفيذ الحكم مؤكدة أنه يعاني مرض الزهايمر واضطرابات نفسية، ومن المقرر تنفيذ حكمي إعدام آخرين على المستوى الفيدرالي في 17 يوليو/تموز الجاري، و28 أغسطس/آب المقبل.

وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام في القضايا الإجرامية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفيدرالي في الملفات الأكثر خطورة وهي: اعتداءات أو جرائم عنصرية على سبيل المثال، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية، أو بين ولايات عدة، أو في محميات السكان الأصليين، ومُنذ إعادة اعتماد الإعدام على المستوى الفيدرالي عام 1988، نفذ حكم الإعدام في ثلاثة أشخاص فقط، بينهم تيموتي ماكفاي المسؤول عن هجوم أوكلاهوما سيتي الذي أوقع 168 قتيلاً في 1995.

من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تُجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بتعزيز استخدام العقوبة القصوى بحق قاتلي عناصر الشرطة، وتجار المخدرات.