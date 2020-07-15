«التحالف العربي»: ميليشيات الحوثي تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت، أمس الثلاثاء، صاروخاً باليستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة مأرب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إلى استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، موضحاً أن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.