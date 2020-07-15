شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا إصابة بكورونا في البرازيل.. و 836 وفاة في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 41857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1300 وفاة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل، إلى مليون و 926824 والوفيات إلى 74133.
في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، 7051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 836 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 311486 والوفيات إلى 36327، بينما تقول الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى أعلى بكثير من الحالات المُعلنة.
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