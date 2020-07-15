رسائل بين سفيري واشنطن وبكين في بريطانيا.. ترامب: أنا أقنعت جونسون بحظر «هواوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان مسؤولاً عن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع شركة هواوي الصينية من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في بريطانيا اعتباراً من نهاية 2027.

وأمر جونسون الثلاثاء بتفكيك معدات هواوي بالكامل من شبكات الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027 مخاطراً بمواجهة غضب الصين عبر التلميح بأن أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم غير مرحب بها في الغرب.

وقال ترامب قبل الإشارة إلى حظر بريطانيا للشركة الصينية: «أقنعنا الكثير من الدول، فعلت معظم ذلك بنفسي، لا تستخدموا هواوي لأننا نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطراً أمنياً، إنها خطر أمني كبير».

إلى ذلك، قال سفير الصين لدى بريطانيا إن قرار إزالة معدات هواوي من شبكة اتصالات الجيل الخامس مخيب للآمال وغير عادل ويثير شكوكاً بشأن انفتاح بريطانيا أمام المستثمرين الأجانب.

وكتب ليو شياو مينغ على تويتر «قرار المملكة المتحدة بشأن هواوي مخيب للآمال وغير عادل». وأضاف أنه يثير شكوكاً بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة يمكنها إتاحة بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة وغير تمييزية أمام الشركات من الدول الأخرى، في إشارة إلى الشركات الأمريكية.

من جانبه، رحب السفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون بقرار حظر هواوي، وقال عبر تويتر أيضاً «قرار بريطانيا حماية أمنها القومي عن طريق حظر مشاركة هواوي في شبكتها للجيل الخامس هو أيضاً انتصار للتجارة العادلة وحقوق الإنسان»، في إشارة إلى اتهامات واشنطن لبكين في هونج كونج وغيرها من المناطق.

(رويترز)