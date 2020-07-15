سرا.. خبراء فرنسيون ينقبون عن الآثار في سوريا

دير الزور / إبراهيم خليل، محمد مستو / الخليج 365

يجري علماء آثار فرنسيون بشكل سري، تنقيبا عن الآثار في محافظة دير الزور شرقي سوريا، تحت حماية عناصر منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر، للأناضول، أن خبراء فرنسيين يجرون منذ أشهر عمليات بحث وتنقيب عن الآثار في موقع "دور كاتليمو" الأثري ومحيطه، في بلدة "غريبة الشرقية"، بريف دير الزور الشمالي.

وأوضحت أن الخبراء الفرنسيين يعملون بشكل سري تحت حماية عناصر "ي ب ك/ بي كا كا"، حيث تبدأ أعمال التنقيب بعد منتصف الليل، وتتواصل حتى الصباح، وسط تكتم كبير، فيما حذر عناصر المنظمة الأهالي في القرى المحيطة بالموقع من الاقتراب.

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وأشارت المصادر إلى أن الخبراء الفرنسيين يقومون بنقل ما يسرقونه من آثار إلى حقل العمر النفطي، الذي تتواجد فيه قوات أجنبية، بينها فرنسية.

و"دور كاتليمو"، موقع أثري مهم يقع في منطقة تسمى حاليا "تل الشيخ حمد"، على الضفة الشرقية لنهر الخابور، ويبعد عن مدينة دير الزور نحو 70 كم.

ويعود تاريخ الموقع إلى العصر الآشوري الأوسط، بين القرنين الرابع عشر قبل الميلاد، والعاشر قبل الميلاد.

ويوجد حوالي 200 جندي فرنسي في المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي شرقي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.