الجيش اليمني يعلن السيطرة على "مواقع هامة" بالضالع

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية والهامة" في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم محور الضالع بالجيش فؤاد جباري، للأناضول، إن قواتهم مسنودة بعناصر المقاومة الجنوبية، شنت اليوم هجوما كبيرا على مواقع يتمركز فيها مسلحو الحوثي، شمالي المحافظة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف: "الهجوم استمر لساعات، وأسفر عن سيطرة قوات الجيش والمقاومة على مواقع استراتيجية وهامة، بينها تبة الهوى، وقرن الليث، شمال غرب مديرية قعطبة".

ولم يعط جباري، أي تفاصيل بشأن ما إذا كان الهجوم أدى إلى سقوط خسائر بشرية لدى الطرفين من عدمه.

في تطور متصل، أفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحور الضالع، الأربعاء، بمقتل 298 مسلحا حوثيا، في مواجهات اندلعت بالمحافظة خلال يونيو/ حزيران الماضي.

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ولفت البيان إلى أن "قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من أسر عشرات من عناصر المليشيات، بينهم مجموعة من القيادات العسكرية الهامة"، دون ذكر رقم محدد.

يأتي ذلك فيما لم يصدر حتى الساعة 09:50 ت.غ تعقيب من جماعة "الحوثي" إزاء ما أفاد به المتحدث العسكري الحكومي، وما جاء في بيان المركز الإعلامي لمحور الضالع.

وتخضع معظم محافظة الضالع لسلطة القوات الحكومية، بما في ذلك مركزها (مدينة الضالع)، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض مناطق المحافظة.

ويشهد اليمن للعام السادس، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.