أهالي دير الزور السورية يرفضون مناهج "ي ب ك" الإرهابية

دير الزور / إبراهيم خليل، محمد مستو / الخليج 365

لاقت المناهج الدراسية التي فرضتها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق سيطرتها، اعتراضا كبيرا من المدرسين وأولياء الأمور في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وأصدر المدرسون وأهالي المحافظة عددا من البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرب عن رفضهم لمناهج "ي ب ك"، باعتبارها تتناقض مع أخلاق المنطقة وموروثها الثقافي والديني.

وحمل المدرسون والأهالي، في بياناتهم، قوات التحالف الدولي والأمم المتحدة والدول التي تدعم "ي ب ك/ بي كا كا"، مسؤولية فرض هذه المناهج التي تستهدف الموروث الثقافي والاجتماعي والأخلاقي والديني في المحافظة.

ومؤخرا، استكملت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، فرض مناهجها التعليمية في كافة المدارس الابتدائية والثانوية بمناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

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كما أغلقت "ي ب ك/ بي كا كا" المدارس التابعة لوزارة تعليم النظام السوري، والخاصة، التي لا تتقيد بتعليمات المنظمة، حيث كان الأهالي يلجؤون إليها لتجنب تلقي أبنائهم مناهج المنظمة.

وبدأت المنظمة فرض مناهجها التعليمية على المدارس الابتدائية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها منذ 2015، قبل فرضها في 2017 على المدارس الإعدادية.

وفي 2018، فرضت المنظمة الإرهابية، تلك المناهج على الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وتحتوي مناهج المنظمة، التي اطلع عليها مراسل الخليج 365، أفكارا غريبة عن المجتمع السوري، من خلال إعطاء صورة خاطئة عن الإسلام.

كما تقدس تلك المناهج، شخصية عبد الله أوجلان، زعيم المنظمة الإرهابية المسجون في تركيا منذ 1999، وتصفه بـ"المعلم الأول"، إلى جانب تشجيع الأطفال على حمل السلاح من خلال وضع صور لأطفال بزي عسكري في المواد الدراسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.