تركيا تحيّد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من منظمة بي كا كا، في إطار عملية مخلب النمر، شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، عبر تويتر، إن عملية مخلب النمر مستمرة بنجاح كبير.
وأضافت أنه تم تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في منطقة حفتانين، شمالي العراق، بغارة جوية في إطار العملية.
وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.
يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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