مسؤول فلسطيني: نخشى من تفشي "كورونا" في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعرب مسؤول فلسطيني، الأربعاء، عن مخاوفه من تفشي فيروس "كورونا"، في أوساط المعتقلين بسجون إسرائيل، مطالبا بتدخل دولي.

وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حوار خاص مع وكالة الخليج 365، إن "الأوضاع في السجون الإسرائيلية مقلقة للغاية، وهناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا في أوساط المعتقلين".

والأحد، أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن إصابة المعتقل كمال أبو وعر (46 عاما)، المريض بسرطان الحنجرة، بفيروس كورونا، حيث يقبع حاليا في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي.

وأضاف أبو بكر "طالبنا مؤسسات حقوقية دولية، بالتدخل العاجل لإجراء فحوصات طبية للمعتقلين، والإفراج عن المرضى والأطفال والنساء وكبار السن منهم".

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وبعثت فلسطين رسائل للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولمؤسسات دولية، للإفراج عن المعتقل المصاب "أبو وعر"، ولتوفير سبل الوقاية للمعتقلين الفلسطينيين، بحسب أبو بكر.

ويخشى الفلسطينيون من سرعة انتقال الفيروس في أوساط المعتقلين، جراء الاكتظاظ وقلت الإجراءات الصحية.

والثلاثاء، حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من تفشي فيروس كورونا في السجون، مطالبة مصلحة السجون بتشديد الإجراءات الصحية، بحسب القناة الـ 7 الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل نحو (4700) فلسطيني في سجونها، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، 365 معتقلا إداريا (دون تهمة).

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