الحوثيون يتحدثون عن مقتل 9 مدنيين بغارة للتحالف على الجوف

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) اليمنية، الأربعاء، إن 9 مدنيين قتلوا وأصيب 7 آخرون جراء غارة للتحالف العربي على محافظة الجوف شمالي البلاد.

ونقل موقع "أنصار الله" الإلكتروني التابع للحوثيين عن مصدر أمني (لم يسمه) إن "9 مدنيين بينهم امرأتان قتلوا في غارة" لطيران التحالف.

وأضاف أن "الغارة استهدفت منازل مواطنين في منطقة المساعفة بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".



كما جرح في الغارة، حسب المصدر ذاته، 7 آخرين (5 أطفال وامرأتان)، دون مزيد من التفاصيل.



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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل التحالف، لكنه سبق وأكد حرصه على تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية باليمن.



والإثنين، قالت الأمم المتحدة، إن استمرار قتل المدنيين باليمن، في الوقت الذي تتوفر فيه خيارات وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، "أمر غير مفهوم".



وجاء ذلك غداة غارة جوية على محافظة حجة شمال غرب اليمن أودت بحياة 7 أطفال وامرأتين، حسب بيان أممي.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاءالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.