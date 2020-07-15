الإمارات تقرر تأجيل إرسال مسبار للمريخ مرة أخرى بسبب الطقس في موقع الإطلاق باليابان

قال مكتب الاتصال لحكومة الإمارات اليوم الأربعاء إن الإمارات أجلت إطلاق مسبار للمريخ للمرة الثانية بسبب ظروف الطقس في موقع الإطلاق باليابان.
وقال في بيان على تويتر إن موعدا جديدا لإنطلاق المهمة سيتحدد قريبا. وكانت الإمارات قالت إن فرص الإطلاق متاحة حتى الثالث من أغسطس آب.
وكان من المقرر أن ينطلق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما للفضاء في اليابان الساعة 12:51 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات اليوم الأربعاء (20:51 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) في رحلة مدتها سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر حيث كانت سيستقر في المدار وسيبدأ في إرسال بيانات عن غلافه الجوي.
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