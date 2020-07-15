أمريكا تسجل زيادة قياسية في الإصابات.. وعلاج «كورونا» يصل مراحله النهائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، 63.262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، في المقابل، أعلنت شركة أمريكية دخول لقاحها المضاد للوباء المرحلة النهائية.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3.42 مليون شخص، توفي منهم 136432 شخصاً، بينهم 850 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وتبقى هذه الأرقام في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، بسبب الصعوبات التي اعترضت عمليات الخضوع للفحوص المخبرية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، ومُنذ أسابيع، سجّلت الولايات المتّحدة، ازدياداً مقلقاً في أعداد الإصابات الجديدة، ولا سيّما في جنوب البلاد وغربها، وسجّلت فلوريدا، الثلاثاء، التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ، وقالت السلطات الصحيّة في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتّحدة، إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 132 وفاة وأكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء في الولاية، إحدى أبرز بؤر كوفيد-19 في البلاد حالياً، إلى أكثر من 4400 وفاة من أصل 290 ألف إصابة مؤكّدة.

وفي تطوّر إيجابي، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا»، الثلاثاء، أنّ التجارب السريرية للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو/تموز الجاري، لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدّمة، ويضع هذا الإعلان شركة «موديرنا» في طليعة السباق العالمي، من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء الذي أصاب حتى اليوم أكثر من 13 مليون شخص في العالم، وأوقع أكثر من 570 ألف وفاة.