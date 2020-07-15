36 إصابة بكورونا في قاعدة أمريكية باليابان.. وطوكيو ترفع تحذيراتها لأعلى مستوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء كيودو، الأربعاء، أن السلطات أكدت ظهور 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معسكر هانسن، بجزيرة أوكيناوا اليابانية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في القواعد العسكرية الأمريكية هناك إلى 136 حالة، وظهر تفشي المرض في مطلع الأسبوع الجاري، مما أثار غضب حاكم المقاطعة الذي شكك في الإجراءات التي يتبعها الجيش الأمريكي للوقاية من الفيروس.

من جانبها، ذكرت صحيفة أساهي اليابانية، أن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت حالات الإصابة اليومية 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة، الجمعة، حيث أظهرت الاختبارات بين العاملين في مناطق البغاء بالعاصمة حالات إصابة في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وقالت الصحيفة: إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح.