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عشرات الجرحى إثر تصادم قطارين في التشيك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عشرات الأشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، إثر اصطدام قطار لنقل الركّاب بآخر لنقل البضائع كان متوقفاً قرب العاصمة التشيكية براغ، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت فرق الإنقاذ.
وقالت الناطقة باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، بيترا إفنبرغروفا، لفرانس برس: نقلنا أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستشفيات في براغ، وأوضحت أنّ إخلاء الجرحى استدعى إرسال طائرتي هليكوبتر إلى موقع الحادث، مضيفة: عالجنا أيضاً 29 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة، جارٍ نقلهم إلى المستشفى حالياً.
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ فرق الإنقاذ ما زالت في مكان الحادث وأنّ الحصيلة قد ترتفع بمقدار عشرة جرحى إضافيين، ولم يسفر الحادث عن سقوط أي قتيل، بحسب الحصيلة الراهنة، لكنّ «إفنبرغروفا» لم تستبعد إمكانية أن يتغيّر هذا الوضع إذا ما عثر المسعفون على أحد داخل القطار جثة هامدة.
ووقع الحادث في الساعة 19.30 بتوقيت جرينيتش، بالقرب من مدينة تشيسكي برود الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شرقي براغ.

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