مقتل 16 شخصاً وتشريد المئات جراء الفيضانات في إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية، الأربعاء، إن السيول والانهيارات الأرضية، أدت إلى مقتل ما لا يقل على 16 شخصاً، إضافة إلى تشريد المئات في جزيرة سولاويزي.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، راديتيا جاتي، إن مسؤولي البحث والإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 23 شخصاً فقدوا بعد أن ضربت السيول منطقة نورث لوو بمقاطعة سولاويزي الجنوبية، وأفاد مسؤولون بالوكالة المحلية للتخفيف من آثار الكوارث ووكالة البحث والإنقاذ لرويترز، بأن الأمطار الغزيرة غمرت ثلاثة أنهار قريبة لعدة أيام مما دفع السلطات إلى إجلاء 655 شخصاً نتيجة الفيضانات.

وكثيراً ما تعاني إندونيسيا من الفيضانات والانهيارات الأرضية خاصة خلال موسم الأمطار، على الرغم من أن الوضع غالباً ما يزداد سوءاً بسبب عمليات التخلص من الغابات، وقتلت الفيضانات أيضاً 66 شخصاً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في يناير/كانون الثاني الماضي.