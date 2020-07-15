الغرير: نحتاج إلى تعزيز كفاءة وأمن شبكاتنا أكثر من أي وقت مضى

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عقد اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع شركة «سويفت»؛ مزود خدمات المراسلة المالية الآمنة، اجتماعاً افتراضياً، مع مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات، تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بنظام «سويفت» مع التركيز على أهمية اعتماد معايير جديدة للمراسلة المالية من أجل بناء بيئة مصرفية آمنة وقوية.

وتهدف استراتيجية «سويفت» الجديدة بشكل رئيسي إلى دعم المؤسسات المالية وتمكينها من الارتقاء بأعمالها في مجال المدفوعات والأوراق المالية. وسوف تسهم هذه الاستراتيجية على مدار العامين المقبلين، وما بعدهما، في إدخال تغييرات جذرية على أعمالها بحيث لا يقتصر دورها على تحسين خدمات المراسلة المالية فحسب، بل وتمكين إجراء معاملات الدفع بين الحسابات في أي مكان من العالم بسهولة وبصورة فورية، كل ذلك بواسطة حلول متكاملة تجمع بين أفضل القدرات المحلية والعالمية.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اجتماع اليوم في وقت مهم للغاية نحتاج فيه إلى تعزيز كفاءة وأمن شبكاتنا أكثر من أي وقت مضى، ومساعدة مصارفنا الأعضاء على تبني ومواكبة أحدث التقنيات المتاحة. ولا شك في أن التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات وشركة «سويفت» سيسهم في مساعدة مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات على تلبية أعلى المعايير العالمية وتزويدهم بأحدث الحلول التقنية. وتحظى هذه الجهود بأهمية كبيرة بشكل خاص خلال الأشهر القادمة، التي سنسعى خلالها إلى مواصلة توفير الدعم اللازم للمصارف والمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية لمجتمعنا».

من جهته، قال أونور أوزان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في «سويفت»:«نثمن هذا التعاون الوثيق بيننا وبين اتحاد مصارف الإمارات، ونتطلع قدماً للعمل عن كثب مع مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات على اعتماد معايير«أيزو 20022» في القطاع المصرفي في الدولة. إن الاستفادة من البيانات الواسعة بالشكل الأمثل تكمن في صميم رؤيتنا المستقبلية، وسيتيح لنا ذلك وضع الأسس اللازمة لتمكين المؤسسات المالية من دفع عجلة الابتكار واستخدامها في توفير وسائل دفع وتجربة رقمية أفضل للعملاء».

ويعمل اتحاد مصارف الإمارات و«سويفت» عن كثب على توسيع اعتماد معايير «أيزو 20022» في القطاع المصرفي بدولة الإمارات. وتوفر معايير المراسلة المالية الجديدة نموذجاً عالمياً لخدمات المراسلة المالية يتسم بالكفاءة والشفافية، ويهدف إلى تقديم نظام موحّد للبيانات المتعلّقة بالتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى توليد بيانات ذات جودة أعلى مقارنةً بغيرها من المعايير، ما يسهم في تنفيذ معاملات الدفع المالي بكفاءة أكبر لجميع الأطراف المعنية.