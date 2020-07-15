الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى كازاخستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، الأربعاء، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر: إن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس، مضيفاً أن كازاخستان تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات، فخلال شهر إبريل/نيسان الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إليها، واستفاد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، ماديار مينيليكوف: نشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الكبير لكازاخستان، إن العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا هي علاقات أخوية متميزة ومتينة، ونحن لن نستطيع أن نجتاز هذه الأزمة إلا بالتعاون والترابط، وهذا ما أثبتته دولة الإمارات من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية لجمهورية كازاخستان والعديد من الدول الأخرى.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى الأربعاء، أكثر من 1069 طناً من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.