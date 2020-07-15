مصر تعلن غرة ذي الحجة موعد صلاة عيد الأضحى

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إنه طبقا للبيان الإعلامي الصادر أن رؤية هلال ذي الحجة يوم الاثنين القادم.
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وتابع القاضي أن أول أيام عيد الاضحى، يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز، لافتا إلى أن أول صلاة عيد الأضحى، ستكون في مدينة طابا الساعه 5:25 دقيقة صباحًا بسبب وجود فروق التوقيتات بين المدن وبعضها.
وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن صلاة عيد الأضحى فى العريش الساعة توافق الساعة 5:26 دقيقة، لافتا إلى تنوع وتعدد مواعيد الصلاة، ففي محافظة القاهرة 5:38 دقيقة، بينما الجيزة 5:39 دقيقة.
وأوضح القاضي أن صلاة عيد الفجر فى المدن المصرية مثل السلوم الساعة تكون السادسة صباحا، ومطروح 5:52.
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